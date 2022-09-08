مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في إطلاق نار عشوائي بأمريكا

تواصل – فريق التحرير:

أكدت شرطة مدينة ممفيس الأمريكية أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة بعد أن أطلق شاب يبلغ من العمر 19 عامًا النار بشكل عشوائي في المدينة الواقعة بولاية تنيسي.

وأعلن قائد شرطة المدينة، سي.جيه ديفيس، في إفادة إعلامية إلقاء القبض على إزيكيال كيلي، الأربعاء، بعد إطلاقه النار عدة مرات، وفقًا لـ”رويترز”.

وقال ديفيس: “كان هناك ما لا يقل عن ثمانية جرائم، مشيرًا إلى “سبع عمليات إطلاق نار وسرقة سيارة بولاية ميسيسيبي”.

القبض على المتهم بعد مطاردة درامية

وتم القبض على كيلي عندما تحطمت سيارته خلال مطاردة عالية السرعة في ساوثهافن، التي تقع جنوب ممفيس.

وكانت سلطات المدينة قد طلبت من السكان، الأربعاء، التزام منازلهم حتى اعتقاله، بعد أن نبهتهم إلى وجود مسلح خطير مسؤول عن إطلاق النار عدة مرات.

قالت الشرطة حينها: “نتلقى تقارير عن أنه يسجل أفعاله على فيسبوك”.

وأظهر مقطع فيديو قصير نُشر على موقع التواصل الاجتماعي رجلاً يهتف بطريقة مرتبكة “هذا حقيقي”، ويتحدث بأسلوب بذيء وهو يفتح باب متجر ويطلق النار مرتين على أول شخص يظهر أمامه.

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