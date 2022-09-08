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رابط التقديم.. «أرامكو» تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات

رابط التقديم.. «أرامكو» تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات

رابط التقديم.. «أرامكو» تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات
٠١:٢٩:١٦ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس فأعلى.

وقالت الشركة إن الموظفين الجدد سيعملون بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1-ممثل خدمات الدعم

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها.

الخبرة: بدون خبرة.

2-أخصائي الأمن السيبراني

المؤهلات والخبرة

علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو ما يعادلها ، إلى جانب شهادة الأمن السيبراني.

الحد الأدني من الخبرة 11 سنة.

3-أخصائي هندسة الموثوقية

المؤهلات والخبرة:

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها.

الحد الأدني من الخبرة 11 سنة.

طريقة ورابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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