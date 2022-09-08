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يملكون 800 مليار دولار.. تعرف على ثروات أغنى 5 أثرياء في العالم

يملكون 800 مليار دولار.. تعرف على ثروات أغنى 5 أثرياء في العالم

يملكون 800 مليار دولار.. تعرف على ثروات أغنى 5 أثرياء في العالم
٠١:١٢:٤٢ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

احتل رجل الأعمال الأمريكي، مؤسس تسلا، إيلون ماسك، قائمة أغنى 5 في العالم، بثروة قدرت بـ 251 مليار دولار، بينما جاء في المركز الثاني بقارق كبير، جيف بيزوس، مؤسس ورئيس تنفيذي شركة “أمازون”، وبلغت ثروته نحو 153 مليار دولار.

وفي المركز الثالث، جاء غوتام أداني، أغنى رجل في آسيا. والآن أصبح ثالث أغنى شخص في العالم، بثروة قدرت بـ 137 مليار دولار، متجاوزًا برنارد أرنو رئيس مجلس إدارة “ال في ام اتش مويت هينيسي LVMH) “، الذي حل رابعا بثروة بلغت 136 مليار دولار.

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مفاجأة.. بيل جيتس يتذيل القائمة

وجاء رجل الأعمال والمطور، مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة، في ذيل القائمة، كخامس ثري، بثروة قدرت بـ 117 مليار دولار.

 

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أغنى 5 في العالم أمازون إيلون ماسك بيل جيتس جيف بيزوس شركة تسلا مايكروسوفت

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