برعاية خادم الحرمين.. تنظيم معرض «مشروعات مدن متميزة» في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، تنظّم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر 2022، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض “مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين” في مدينة الرياض.

ويشارك في المعرض العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص، وكذلك إقامة المنتدى الأول المصاحب للمعرض.

والمعرض يهدف إلى إبراز المشروعات الكبرى التي تشهد المملكة تنفيذها بالشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنمية وتطوير جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

* أهداف المعرض

كما يهدف إلى تسليط الضوء على النجاحات المحققة تحت مظلة برامج رؤية المملكة 2030 لتنمية المدن وزيادة كفاءتها وفق معايير برنامج جودة الحياة، أحد برامج الرؤية، وجعل ثلاث مدن سعودية ضمن مؤشر أفضل المدن قابليةً للعيش.

والمعرض يبرز أيضا انعكاس المشروعات على مدن المملكة وساكنيها، علاوة على استعراض أهم التجارب الناجحة والدروس المستفادة التي تحققت، واستشراف مستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في جميع مناطق ومدن المملكة، لتقليل الأثر البيئي للمدن وتعزيز سلامة السكان وحمايتهم من الكوارث.

ويتضمن جدول جلسات العمل عدداً من المحاور حول تأثير مبادرات الرؤية على مدن المملكة، ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطقها ومدنها، والاستدامة في الإسكان والتحديات التي تواجه تطوير المدن، وسبل تطويرها وتحقيق التنمية الحضرية فيها، واستدامة البنية التحتية والخدمات البلدية، وتطوير المدن الذكية.