“أوستن”: روسيا فشلت في أوكرانيا ومساعدات جديدة بـ 675 مليون دولار

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن روسيا فشلت في السيطرة على أوكرانيا المستقلة والتي لديها حكومة منتخبة ديمقراطيًا.

وأوضح أن روسيا تواصل قصف المدن في أوكرانيا لكن القوات الأوكرانية تستخدم مساعداتنا لاسترجاع أراضيها، مؤكدًا أن واشنطن زادت دعمها لأوكرانيا بأنظمة هاوتزر بأكثر من 18 ضعفًا بالتنسيق مع الحلفاء.

وأكد تصميم الولايات المتحدة على البقاء إلى جانب أوكرانيا، وستعمل معا على تعزيز قدرات أوكرانيا وتلبية احتياجاتها على المدى الطويل للدفاع عن سيادتها، مع تقديم حزمة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا تضم صواريخ ومركبات مدرعة وأنظمة مضادة للدبابات.

مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار.

وأشار إلى أن ألمانيا وبولندا تقدمان مشاركة مهمة معنا في الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وأنه سيبحث خلال اجتماع دولي، تدريب القوات الأوكرانية وتلبية احتياجات أوكرانيا على المدى الطويل، مؤكدًا أن أمريكا قررت تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار.

فيما أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أن بلادها لن تتوانى عن دعم أوكرانيا وأن التنسيق جاري مع الحلفاء خلال اجتماع قاعدة رامشتاين لزيادة الدعم لها.

وكشف نائب رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسي، أنه على أوروبا التوقف عن دعم أوكرانيا بالأسلحة، مهددًا بقطع إمدادات الغاز والبترول عن أوروبا إن حددوا سقفا للأسعار.

يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه رويترز عن الرئيس الأوكراني، وجود أنباء عسكرية سارة من خاركيف بعد استعادة السيطرة على مناطق عدة من القوات الروسية.