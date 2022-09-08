تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا وأعلى المدن تسجيلًا للحالات

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس (8 سبتمبر 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 116 حالة تعافي و 2 حالة وفاة، و 39 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 814,192 حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 801,370 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9312 حالة وفاة.

أعلى المدن تسجيلًا للإصابات

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (35)، جدة (21)، المدينة (7) ، الدمام (6)، مكة (5).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (52)، جدة (32) ، المدينة (7) ، الدمام (4).

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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