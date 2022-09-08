وظائف شاغرة بشركة صدارة للكيماويات.. المسميات والشروط

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف )، عن توفّر وظائف لحمَلة البكالوريوس ، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مشرف عمليات السكك الحديدية

* المؤهلات و الخبرات:

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو الأعمال أو إدارة سلسلة التوريد.

– سنوات الخبرة: 12 سنة

* الواجبات الوظيفية:

– تقديم خطة العمليات اللوجستية للسكك الحديدية (سنوية ، متعددة السنوات) للموقع والشركات، والمشاركة في فريق المبيعات والعمليات التجارية حسب الحاجة.

– العمل كخبير في خدمات مهلة تسليم السكك الحديدية والمعايير والنشاط التشغيلي وقدرات الأداء ؛ التشاور بانتظام مع قادة الأعمال والقادة الوظيفيين وأبطال التحسين.

– وضع خطط لتشغيل وصيانة السكك الحديدية يوميًا وشهريًا وسنويًا مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

توفير وظيفة الشراء مع إدارة العقود لعمليات السكك الحديدية وغيرها من خدمات تشغيل الأطراف الثالثة المضمونة.

بمثابة نقطة تصعيد لمشاكل أداء 3PL.

إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية وبرامج مراقبة الأداء الأخرى لعمليات خدمات السكك الحديدية ومواءمة المقاييس مع المديرين التنفيذيين لسلسلة التوريد والوظائف الأخرى.

يتم تطبيق نشاط التحسين الرئيسي في تكامل عمليات العمل والأنظمة والخدمات اللوجستية. تكنولوجيا السكك الحديدية (على سبيل المثال ، مراجعات مخاطر التوزيع).

* التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم : (أضغط هنا)

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