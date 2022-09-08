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خطوة بخطوة.. تعرّف على كيفية رفع إقرارات ضريبة الاستقطاع

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خطوة بخطوة.. تعرّف على كيفية رفع إقرارات ضريبة الاستقطاع

خطوة بخطوة.. تعرّف على كيفية رفع إقرارات ضريبة الاستقطاع

خطوة بخطوة.. تعرّف على كيفية رفع إقرارات ضريبة الاستقطاع
٠١:١٥:٠٥ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، إنفوجرافًا توضيحيًا عن كيفية رفع إقرارات ضريبة الاستقطاع.

وقالت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يمكن معرفة كيفية رفع إقرارات ضريبة الاستقطاع خطوة بخطوة، من خلال الرحلات التعليمية عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

وأوضحت أن هناك نموذجًا موجودًا في البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل، يتم من خلاله رفع إقرارات ضريبة الاستقطاع، بعد ملء البيانات.

طريقة رفع الإقرار

ويكون رفع الإقرار، في عدة خطوات هي:

1 – تسجيل الدخول على حساب المكلف بالبوابة الإلكترونية للهيئة.

2 – اختيار خدمة الإقرارات.

3 – اختيار ضريبة الاستقطاع الشهري.

4 – ملء البيانات.

5 – رفع التقرير.

ووفق الهيئة، فإنه يتم تقديم بيان الاستقطاع الشهري المُعد خلال العشرة الأيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد.

وتعرف ضريبة الاستقطاع بأنها نسبة محددة من الدخل الذي تحصل عليه المنشأة غير المقيمة في المملكة، وتقدم خدمات داخل المملكة وتحقق مصادر دخل، حيث تخضع المنشآت غير المقيمة في المملكة لضريبة الاستقطاع عن أي مبلغ تحصل عليها من أي مصدر في المملكة، سواء كانت تتعامل مع منشآت حكومية أو غير حكومية أو شبه حكومية، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ.

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الاستقطاع الزكاة ضريبة ضريبة الاستقطاع هيئة الزكاة

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