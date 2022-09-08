دولة أوروبية تطالب المؤسسات العامة والشركات بخفض استهلاك الغاز

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في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة عنيفة في مجال الطاقة، طالب مساعد رئيس وزراء هنجاريا المؤسسات العامة والشركات بخفض استهلاك الغاز.

وأوضح أنه يجب على المؤسسات العامة والشركات ماعدا المستشفيات خفض استهلاك الغاز بنسبة 25%، بأسرع وقت ممكن.

وبعد تلويح روسيا باستخدام الغاز كسلاح غي وجه الغرب، أكدت المفوضية الأوروبية أن لديها القدرة على تعويض نقص إمدادات الغاز الروسي من مصادر أخرى، أسعار الطاقة المرتفعة تتطلب وضع خطط مدروسة وسط شح البدائل مثل المفاعلات النووية.

المفوضية الأوروبية: روسيا تتلاعب بأسواق الطاقة

وأكدت أن روسيا تتلاعب بأسواق الطاقة ونعتبرها “دولة غير موثوقة”، مشيرة إلى أوروبا ستقوم بوضع سقف لأسعار الغاز الروسي، نتطلّع لـ”عملية التخزين المشترك” الخاصة بالغاز في القارة الأوروبية.

فيما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، أنها ستصدر إعلانًا للبرلمان بشأن أزمة الطاقة، وأن لندن ستفتح إمدادات بحر الشمال لأنها بحاجة إلى زيادة إمدادات الطاقة على المدى البعيد.

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بوتين يشدد: سنتوقف عن بيع النفط أو الغاز إذا فُرض سقفٌ للأسعار

في الوقت نفسه نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تكون روسيا تستخدم الطاقة “كسلاح” ضدّ أوروبا، مؤكدًا أن روسيا ليس لديها مشاكل في بيع مواردها من الطاقة، وأنها ستواصل بيع غازها لمختلف أنحاء العالم، وهي قادرة على مواجهة العداء الغربي وتداعيات العقوبات التي تم فرضها، لافتًا إلى موسكو لديها العديد من الفرض لدخول الأسواق في إيران والشرق الأوسط.