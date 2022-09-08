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رغم تراجعه عالميًا.. الذهب يصعد في أسواق المملكة اليوم
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رغم تراجعه عالميًا.. الذهب يصعد في أسواق المملكة اليوم

رغم تراجعه عالميًا.. الذهب يصعد في أسواق المملكة اليوم

رغم تراجعه عالميًا.. الذهب يصعد في أسواق المملكة اليوم
١٢:٣٥:٥٢ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب في أسواق المملكة، اليوم، حيث بلغ سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 207.13 ريالات، أي ما يعادل 55.24 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 189.87 ريال / 50.63 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، إلى نحو 181.24 ريال/ 48.33 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 155.35 ريال/ 41.43 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6442.50 ريالاً/ 1718 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6446.25 ريال/ 1719 دولارًا.

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وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب اليوم ، بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1716.59 دولاراً للأوقية، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة أمس الأربعاء.

ولم تشهد العقود الأمريكية تغييراً يذكر واستقرت عند 1728 دولاراً.

يأتي هذا بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة.

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