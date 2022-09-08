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“سعود الطبية”: 5 نصائح مهمة لكل أم عند استقبال أسنان طفلها الأول
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“سعود الطبية”: 5 نصائح مهمة لكل أم عند استقبال أسنان طفلها الأول

“سعود الطبية”: 5 نصائح مهمة لكل أم عند استقبال أسنان طفلها الأول

“سعود الطبية”: 5 نصائح مهمة لكل أم عند استقبال أسنان طفلها الأول
١٢:٤٦:١١ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت مدينة الملك سعود الطبية، 5 نصائح مهمة، وطالبت كل أم بالالتزام بها خلال استقبال أسنان طفلها الأول.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته مدينة الملك سعود، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

والنصائح الواردة في الإنفوجراف، هي استخدام قطعة شاش مبللة بعد كل رضعة، والتقليل من المشروبات والأطعمة المحلاة.

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زجاجة الرضاعة

ومن النصائح أيضًا عدم استخدام الأطعمة المحلاة في زجاجة الرضاعة، واستخدام زجاجة الرضاعة للحليب والمياه فقط، واستخدام الأكواب المخصصة للرضع بعد عمر 6 شهور.

يشار إلى أن الأسنان الأولى للطفل تبدأ في الظهور منذ الشهر الثالث أحيانًا، وفي أحيان أخرى تتأخر حتى مرور السنة الأولى.

لكن عند معظم حديثي الولادة نجد الأسنان تبدأ في النمو بعمر 6 إلى 12 شهرًا.

والأسنان اللبنية الأولى تبدأ في الظهور عادة في الفك السفلي أولاً، ثم تتوالى بعد ذلك، ويكتمل نموها عادة حتى عمر 3 سنوات.

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