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توضيح مهم من «سكني» بخصوص شروط الاستحقاق
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توضيح مهم من «سكني» بخصوص شروط الاستحقاق

توضيح مهم من «سكني» بخصوص شروط الاستحقاق

توضيح مهم من «سكني» بخصوص شروط الاستحقاق
١٢:١٢:١٥ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني” المخصص لتمكين الأسر السعودية من تملّك مسكنها الأول، أن عدم وجود مسكن صالح للسكن تحت اسم المتقدم أو المرفقين في طلبه، من أحد شروط الاستحقاق.

جاء ذلك في توضيح من البرنامج نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردًا على سؤال لأحد المواطنين.

وقال البرنامج ردًا على السؤال إنه “من أحد شروط الاستحقاق عدم وجود مسكن صالح للسكن تحت اسم المتقدم أو المرفقين في طلبه”.

اللائحة التنفيذية

وأحال البرنامج المواطن الذي تقدم بالسؤال إلى اللائحة التنفيذية للنظر من جديد في شروط الاستحقاق والتي من بينها، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيمًا بشكل دائم في المملكة، وأن يكون المتقدم ربًا لأسرة.

ومن بين الشروط أيضًا، أن يكون عمر المتقدم 25 عامًا أو أكبر، وأن تكون المرأة الأرملة أو المطلقة قد مضى عليها عامين على الأقل، وألا يكون المتقدم قد امتلك سكنًا خلال السنوات الخمس السابقة.

وقبل أيام، حذر البرنامج من تعليق الدعم السكني، وطالب بالالتزام بالشروط المنطبقة على مستحقي البناء الذاتي.

ومن بين هذه الشروط، الالتزام في مباشرة البدء بالبناء بعد توقيع عقد الدعم السكني، والالتزام بانتهاء البناء في المدة المحددة التي تصل لثلاث سنوات، والحرص على سداد الأقساط في صورة منتظمة، وتحديث البيانات الخاصة بمراحل البناء، وإمداد الصندوق بشهادة إتمام البناء.

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