بعد الكشف عن أحدث منتجاتها أمس.. «Apple Watch Ultra» يتصدر ترند «جوجل»

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تصدرت “Apple Watch Ultra” قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا، عبر “جوجل”، بعد انعقاد مؤتمر أبل السنوي، الذي كشفت فيه عن مجموعة من المنتجات.

خصائص Apple Watch Ultra

1 ‏-‏ السعر يبدأ من 799 دولار، وسط توقعات بإتاحتها للبيع في 23 سبتمبر الجاري.

2 ‏-‏ تصميم أحدث وشاشة أكبر وهيكل من التيتانيوم، وميزات أفضل للرياضيين.

3 -‏ توفير المزيد من البيانات، وتوجد بوصلة، ويوجد زر حركة للاستخدام ‏السريع أثناء التمارين الرياضية.

4 -‏ قياس عمق غوص المستخدمين تحت الماء أثناء السباحة.

5 ‏-‏ بطارية يصل عمرها إلى 60 ساعة.

3 ميكرفونات.. للوضوح ونقاء الصوت

وتحتوي Apple Watch Ultra على ثلاثة ميكروفونات مدمجة لتحسين جودة الصوت بشكل كبير في المكالمات الصوتية خلال أي ظروف.

وتلتقط الميكروفونات الصوت باستخدام تحليلات حسابية قابلة للتكيف لتشكل حزم موجية، بينما تقوم بتقليل الأصوات في الخلفية، ما يمنحك أصوات نقية بشكل مذهل ووضوح ملحوظ. و

وفي البيئات ذات الرياح الشديدة، تستخدم ساعة Apple Watch Ultra تحليلات حسابية متقدمة لخفض أصوات الرياح، بما في ذلك التعلم الآلي، لتقديم صوت واضح ونقي في المكالمات.

من تستهدف Apple Watch Ultra

ومن جانبه، قال جيف وليامز مدير عام العمليات في Apple: “استلهاما من المستكشفين والرياضيين من جميع أنحاء العالم، شرعنا في إنشاء فئة جديدة تماماً من Apple Watch صممت للاستخدامات الجديدة والمعقدة، لذا تعد أكثر ساعة Apple Watch قوة وكفاءة حتى الآن.

تعتبر “Apple Watch Ultra” أداة ذات استخدامات متعددة تمكن المستخدمين من تخطي حدودد المغامرة والتحمّل والاستكشاف.