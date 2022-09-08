في مقدمتها 6 من المملكة.. 104 مليارات دولار أرباح أكبر 10 شركات خليجية

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حققت أكبر 10 شركات خليجية من حيث الربحية، ومدرجة في أسواق دول الخليج، صافي أرباح 103.8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

فيما بلغ عدد الشركات السعودية في القائمة 6 شركات، من أصل أكبر 10 شركات ربحية، منها 4 تصدرت القائمة، حسب “الاقتصادية”.

أرامكو تتصدر

حلت شركة أرامكو السعودية إحدى أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم صدارة الشركات الأعلى ربحية، بعد تحقيقها أعلى أرباح فصلية في تاريخ أسواق المال العالمية، مستفيده من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكميات المبيعة وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير.

بينما حققت أرامكو صافي أرباح بلغ 84.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، تمثل نحو 81% من صافي أرباح الشركات محل التحليل.

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سابك في المركز الثاني

ثانيا، حلت شركة “سابك” إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية بعد تحقيقها صافي أرباح تجاوز 3.8 مليار دولار، وهي تمثل بذلك نحو 15 % من إجمالي أرباح الشركات العشر الخليجية.

وتضمنت القائمة عديدًا من البنوك الخليجية، التي حققت مستويات نمو قوية خلال الفترة، مستفيدة من التطورات التي تشهدها أسعار الفائدة أخيرًا.

وثالثًا، جاء البنك الأهلي السعودي بأرباح صافية بلغت 2.45 مليار دولار، تلاه مصرف الراجحي بـ 2.24 مليار دولار.

وفي المرتبة الخامسة، جاء بنك أبوظبي الأول تلاه بنك قطر الوطني، بأرباح صافية بلغت 2.19 و1.93 مليار دولار.

السعودية للكهرباء تحقق صافي ربح 1.87 مليار دولار

أما الشركة السعودية للكهرباء وهي أكبر شركة مرافق في الشرق الأوسط مدرجة في السوق المالية، فجاءت في المرتبة السابعة بصافي ربح 1.87 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن الأرباح الصافية للشركة قبل خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة.

وفي المرتبة الثامنة، جاءت شركة ألفا ظبي القابضة التي تم إدراجها في سوق أبوظبي منتصف العام الماضي، حيث حققت صافي ربح 1.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 227 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

في حين جاء بنك الإمارات دبي الوطني، الذي حقق أرباحًا صافية عند 1.7 مليار دولار، في المركز التاسع.

وجاءت شركة المملكة القابضة في المرتبة العاشرة بعد تحقيقها أرباحًا صافية تجاوزت 1.69 مليار دولار، مقارنة بنحو 134 مليون دولار، وشملت الفترة أرباحًا جراء مكاسب من بيع حصص في شركة زميلة.