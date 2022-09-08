“الأرصاد” ينبه: تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتساقط للبرد وجريان للسيول على هذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل الشفا والطائف والسيل الكبير والهدا وعشيرة وأضم والعرضيات وبني يزيد”.

2 – منطقة عسير، وتشمل ” أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب”.

3 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وأبو عريش، وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وهروب والدرب وبيش ومركز الفطيحة”.

4 – منطقة الباحة، وتشمل “العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها”.

وأشار المركز على أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والسيول تستمر -بمشيئة الله- على هذه المناطق، حتى الساعة الثامنة مساءً.

هطول أمطار على المناطق الجنوبية

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة، وكذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.