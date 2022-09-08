بعد تراجع عنيف.. النفط يرتفع محاولاً تعويض خسائره

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد التراجعات العنيفة، أمس الأربعاء، بنسب اقتربت من 6% نزولاً إلى أدنى مستوياته في نحو 9 أشهر وتحديدًا منذ يناير 2022.

وهوى النفط أمس الأربعاء في موجة هبوط مدوية، وذلك مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى الإضرار بالطلب على الطاقة.

أسعار النفط اليوم

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، في حدود 1% قبل أن تقلص جانبًا من هذا الارتفاع، وزاد خام نايمكس الأمريكي الخفيف في حدود 0.9% وصولاً إلى مستويات قرب الـ 83 دولارًا بينما سجل أدنى سعر عند مستويات 81.75 دولارًا للبرميل.

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النفط يتراجع ويفقد مكاسبه

وارتفع القياسي، خلال تعاملات اليوم الخميس إلى مستويات قرب الـ 89 دولارًا للبرميل قبل أن يقلص جانبًا من مكاسبه وصولاً إلى مستويات قرب الـ 88.5 دولارًا للبرميل.

أوبك تدعم استقرار السوق

من جانبه، صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، أن مجموعة “أوبك+” لا تستهدف أسعارًا أو نطاقات سعرية معينة، وإنما هدفها دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب لصالح المشاركين في السوق والصناعة البترولية.

وأضاف الوزير أن قرار خفض الإنتاج خلال أكتوبر هو “تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات التي لدينا، ويظهر هذا التعديل اليسير أننا متيقظون واستباقيون ومبادرون عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية”.