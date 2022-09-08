الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“هيئة النقل”: باقي أيام على تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي البترول والمواد الخطرة
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“هيئة النقل”: باقي أيام على تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي البترول والمواد الخطرة

“هيئة النقل”: باقي أيام على تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي البترول والمواد الخطرة

“هيئة النقل”: باقي أيام على تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي البترول والمواد الخطرة
١٠:٥٠:٠٧ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنه لم يتبق سوى 10 أيام على تطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات.

وأوضحت على حسابها على “تويتر”، أنه تعزيزًا لسلامة عمليات النقل، وحفظًا لحقوق جميع الأطراف، فقد تم تحديد موعد بدء تطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية على ناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات.

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4 فوائد لـ”وثيقة النقل” الإلكترونية

وأشارت الهيئة العامة للنقل، أن وثيقة النقل الإلكترونية تسهم في التالي:

1 – ضمان حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل.

2 – رفع جودة الخدمة وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل.

3 – تمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على معلومات الشحنات وحالتها.

4 – تحسين بيئة الأعمال من خلال التكامل والترابط التقني مع الجهات ذات العلاقة.

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وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة أن إصدار وثيقة النقل لقطاع النقل العام عبر بوابة “بيان” سيصبح إجراءً إلزاميًا في غضون 3 أشهر، مشيرة إلى أنه ستطبق الوثيقة على النقل العام كمرحلة أولى والنقل الخاص في المرحلة الثانية، وعلى كل الشاحنات المحلية أو التي تعمل بالمملكة سواء لنقل البضائع لغرض التصدير أو بضائع مستوردة، مؤكدة أن الوثيقة الإلكترونية، تصدر فور تسلم الناقل أو وسيط الشحن للبضاعة تضمن حقوق جميع الأطراف.

اقرأ أيضًا:

هيئة النقل تحدد موعد بدء تطبيق «وثيقة النقل الإلكترونية» والفئات المستهدفة ومزاياها

الكلمات الدلالية:
البترول المواد الخطرة النقل العام الهيئة العامة للنقل وثيقة النقل

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