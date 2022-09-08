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«حساب المواطن»: هذه هي المستندات المطلوبة إذا كان المستفيد فردًا مستقلاً
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«حساب المواطن»: هذه هي المستندات المطلوبة إذا كان المستفيد فردًا مستقلاً

«حساب المواطن»: هذه هي المستندات المطلوبة إذا كان المستفيد فردًا مستقلاً

«حساب المواطن»: هذه هي المستندات المطلوبة إذا كان المستفيد فردًا مستقلاً
١٠:٣٠:٠٣ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال حساب المواطن، إنه في حال كان المستفيد فردًا مستقلاً، فلابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

جاء ذلك في تغريدة لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

المستندات المطلوبة

وأوضح حساب المواطن أن مستندات إثبات الاستقلالية تشمل “صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات والكليات والمعاهد، أو تعريف سكن من قطاع عسكري حكومي أو خاص”.

وأضاف أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة “إيجار” دون الحاجة لإرفاق مستند.

والأربعاء، قال برنامَج حساب المواطن، إنه إذا كان الحساب البنكي الخاص بالمستفيد “غير نشط” لن يتم صرف الدعم وستكون حالة الدفعة “مرفوضة”.

وأضاف “حساب المواطن” أنه “يلزمك تنشيط الحساب البنكي للاستفادة من الدعم، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك”.

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