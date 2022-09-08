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الزعاق يوضح سبب تسمية أيام الأسبوع
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الزعاق يوضح سبب تسمية أيام الأسبوع

الزعاق يوضح سبب تسمية أيام الأسبوع

الزعاق يوضح سبب تسمية أيام الأسبوع
١١:١٥:٥٠ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن أيام الأسبوع والشهور عند العرب مبنية على ما تتصف به.

وقال الزعاق، إن العرب استخدموا لغة الأرقام في حساباتهم؛ لأنها الأكثر صدقًا، والأقرب إقناعًا في عالم الكونيات، مبينًا أن الأسبوع مأخوذ من الرقم 7، والأحد من الأول، والاثنين من الرقم 2، والثلاثاء والأربعاء والخميس، كلها تعود إلى الأرقام.

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وأظهر الزعاق أن يوم الجمعة سمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يتجمعون فيه، بعد عناء وتعب الأسبوع، أما السبت فهو من السبُوت، فهو يوم إجازة.

الأسبوع في اللغة الإنجليزية

وأفاد الباحث الفلكي أن أسماء أيام الأسبوع وغيرها عند الأجانب، مبنية على التقديس للأجرام السماوية، وللعبادات القديمة، فيوم السبت مثلا يسمى Saturday ، وهي مشتقة من لفظة “ستور”، وهو إله الزراعة، وكذلك Monday، هو يوم تقديس القمر، وSunday، هو يوم تقديس الشمس، حسب معتقداتهم.

الكلمات الدلالية:
أسماء أيام الأسبوع أيام الأسبوع اللغة الإنجليزية خالد الزعاق

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