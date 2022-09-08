الليلة.. القمر يقترن بكوكل زحل في هذا التوقيت “فلكية جدة” تعلن

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم، أنه يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الخميس الموافق 8 من سبتمبر، وبداية الليل، القمر الأحدب المتزايد بعمر 12 يومًا في الاقتران مع كوكب زحل، حيث سيفصل بينهما حوالي 3 درجات هي فرصة للرصد والتصوير.

قد توجد صعوبة في رؤية زحل الذي يبلغ لمعانه (0.3) بالعين المجردة بجوار القمر المضاء بنسبة 96%، إلى جانب الظروف الجوية.

القمر سيكون ظاهريًا أسفل كوكب زحل بداية الليل، وبسبب المسافة الظاهرية بينهما في هذا الاقتران فلن يظهرا سويًا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك بواسطة المنظار.

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كوكب زحل

زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيس من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

رؤية زحل عبر التليسكوب

يتميز زحل بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسة تغطي تقريبًا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

بمراقبة موقع القمر في الوقت نفسه كل يوم، سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك مساء اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق متجهًا ظاهريًا نحو المشتري، وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.