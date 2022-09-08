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بـ 45 درجة.. حفر الباطن تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

بـ 45 درجة.. حفر الباطن تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

بـ 45 درجة.. حفر الباطن تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة
١٠:١٧:٤٢ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المناطق، خاصة الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

أعلى درجات حرارة

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 45 درجة في حفر الباطن، و44 درجة في الدمام والأحساء ورفحاء، بينما تصل 43 درجة في مكة والمدينة وينبع والخرج، و42 درجة في الرياض وبريدة والعلا، و41 درجة في الدوادمي ووادي الدواسر والمجمعة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 30 درجة، بينما سجلت الباحة 31 درجة مئوية.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

وعن خريطة الأمطار المتوقعة، اليوم، كشف خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات من البرد على المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الإمارات وعُمان واليمن.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة، وكذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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الكلمات الدلالية:
الأحساء الحالة المطرية حالة الطقس حفر الباطن درجات الحرارة

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