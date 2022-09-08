عاجل.. «المساحة الجيولوجية»: هذه أسباب الهزات الأرضية بمنطقة الباحة

تواصل – واس:

فسّر المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أسباب حدوث الهزة الأرضية المتكررة في منطقة الباحة.

وأرجع أبا الخيل تلك الهزات إلى تأثير قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر، والتي ينتج عنها إجهادات تكتونية تنتقل إلى القشرة الأرضية بالمناطق المجاورة للبحر الأحمر، مثل منطقة الباحة.

وقال إن تلك الإجهادات التكتونية تتسبب في إعادة تنشيط الفوالق المتواجدة بالقشرة الأرضية لتلك المناطق مسببة حدوث مثل هذه الهزة.

لا خسائر متوقعة

ولفت أبا الخيل إلى أنه من الطبيعي أن تحدث هزات أرضية ويشعر بها سكان المنطقة نظرًا لقربها من المناطق السكنية وعمقها الضحل.

وأكد أنه لا يتوقع حدوث أية خسائر لا قدر الله من تلك الهزات بسبب صغر قوتها الزلزالية على مقياس ريختر.

وكشف أن هذه المنطقة سبق وأن تعرضت لحدوث نشاط زلزالي صغير من حيث القوة الزلزالية.

وشهدت منطقة الباحة الأحد الماضي، هزة أرضية هي الثانية من نوعها، بعد أيام قليلة من هزة أرضية أخرى شهدتها نفس المنطقة.

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