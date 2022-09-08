الأمم المتحدة: مؤشر التنمية البشرية العالمي يتراجع إلى مستويات 2016

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، عن تراجع مؤشر التنمية البشرية العالمي إلى مستويات عام 2016.

وللمرة الأولى منذ تبنيه قبل 30 عامًا، انخفض مؤشر التنمية البشرية، الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة، لعامين على التوالي، في 2020 و2021، وعاد إلى مستواه في 2016.

إرشادات جديدة

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الجائحة لازالت تتطور ولم تنته بعد، مبينًا أن المنظمة ستصدر إرشادات جديدة خلال أيّام تحدد الإجراءات الواجب على الحكومات اتخاذها للحد من انتشار العدوى والتعايش والتكيف مع تطوراتها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت مؤخرًا من أن طفرات حديثة للوباء قد تظهر في الأسابيع المقبلة بعد نهاية فصل الصيف.

ومن جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب وباء كورونا.

جاء ذلك في نبأ عاجل تناقلته وكالات أنباء عالمية، دون مزيد من التفاصيل على الفور.

ويأتي الإعلان الأممي غداة إفصاح منظمة الصحة العالمية عن أن حالات الإصابات والوفيات بكوفيد 19 على مستوى العالم انخفض بنسبة 80%.

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