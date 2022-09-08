مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرق رام الله

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال، قرب قرية بيتين شرق مدينة رام الله.

وأوضحت الصحة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مواطن عند مدخل قرية بيتين قرب حاجز بيت إيل العسكري، مما أدى إلى استشهاده.

وفجر اليوم، أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطي، خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس.

إصابة 16 شخصًا باختناق بينهم صحفي

وأكد الهلال الأحمر الفلسطينيي، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع أربع إصابات بالرصاص المطاطي، وإصابة شاب بحروق باليد، مشيرة أيضًا إلى إصابة 12 شخصًا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع بينهم صحفي.

وليلة أمس، عززت قوات الاحتلال من تواجدها على الحاجز وفي محيطه، وأوقفت مركبات المواطنين في المنطقة، وأعاقت مرورهم ودققت بطاقاتهم الشخصية.

وتحت حماية شرطة الاحتلال، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الاقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

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