الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرق رام الله
بعد قطع العلاقات.. دبلوماسيون إيرانيون يحرقون وثائق قبل مغادرتهم ألبانيا
خبراء الطقس يتوقعون خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
«نيوم» تعلن توفر هذه الوظيفة لحملة الثانوية فأعلى.. رابط التقديم
احذر.. هذه الأخطاء الخمسة تمنعك من خسارة الوزن وتفسد الريجيم
بم ينال المسلم الدرجات العُلا في الجنة؟ “الفوزان” يوضح (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرق رام الله

مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرق رام الله

مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرق رام الله
٠٩:١١:٠٠ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال، قرب قرية بيتين شرق مدينة رام الله.

وأوضحت الصحة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مواطن عند مدخل قرية بيتين قرب حاجز بيت إيل العسكري، مما أدى إلى استشهاده.

وفجر اليوم، أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطي، خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس.

إصابة 16 شخصًا باختناق بينهم صحفي

وأكد الهلال الأحمر الفلسطينيي، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع أربع إصابات بالرصاص المطاطي، وإصابة شاب بحروق باليد، مشيرة أيضًا إلى إصابة 12 شخصًا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع بينهم صحفي.

وليلة أمس، عززت قوات الاحتلال من تواجدها على الحاجز وفي محيطه، وأوقفت مركبات المواطنين في المنطقة، وأعاقت مرورهم ودققت بطاقاتهم الشخصية.

وتحت حماية شرطة الاحتلال، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الاقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

اقرأ أيضًا:

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال بـ«مخيم جنين» (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الرصاص المطاطي المسجد الأقصى جرائم الاحتلال رام الله فلسطين

مواد ذات صلة

المزيد
سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق.. توقعات طقس اليوم

سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق.. توقعات طقس اليوم

٠٦:٣٥ ص، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠٢٢
«بلومبرج»: إيران نفّذت هجمات قرصنة إلكترونية مُدمّرة ضد المملكة

«بلومبرج»: إيران نفّذت هجمات قرصنة إلكترونية مُدمّرة ضد المملكة

٠٢:٣٩ م، الخميس، ٠١ ديسمبر ٢٠١٦
عضوا «شورى» يحذِّران: «زرنيخ سام» ومبيدات في بعض أنواع الأرز

عضوا «شورى» يحذِّران: «زرنيخ سام» ومبيدات في بعض أنواع الأرز

٠١:٣٦ ص، الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠١٥
 يستمر 93 يومًا.. غدًا بداية فصل الصيف فلكيًا

 يستمر 93 يومًا.. غدًا بداية فصل الصيف فلكيًا

٠١:٤٥ م، الأثنين، ٢٠ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *