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خبراء الطقس يتوقعون خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
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خبراء الطقس يتوقعون خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

خبراء الطقس يتوقعون خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

خبراء الطقس يتوقعون خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
٠٨:٣٤:١٣ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس، خريطة الأمطار الرعدية المتوقعة اليوم على مناطق وأجزاء المملكة.

وأوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الإمارات وعُمان واليمن.

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وعلى حسابه في “تويتر”، توقع أجواءً حارة نهارًا على معظم أجزاء ومناطق المملكة والخليج، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية والشرقية.

هذا هو أفضل وقت لزيارة المنطقة الشرقية

فيما أشار خبير الطقس د. عبد الله المسند إلى فرصة هطول أمطار على المناطق الجنوبية خاصة على جازان والباحة وعسير، مؤكدًا أن أفضل وقت لزيارة المنطقة الشرقية ـ طقسيًا ـ من شهر نوفمبر حتى شهر إبريل، وأن أسوأ شهر لزيارتها في أغسطس، بسبب شدة الحرارة.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة، وكذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الباحة جازان حالة الطقس خبراء الطقس خريطة الأمطار عسير

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