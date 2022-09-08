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احذر.. هذه الأخطاء الخمسة تمنعك من خسارة الوزن وتفسد الريجيم

احذر.. هذه الأخطاء الخمسة تمنعك من خسارة الوزن وتفسد الريجيم

احذر.. هذه الأخطاء الخمسة تمنعك من خسارة الوزن وتفسد الريجيم
٠٨:٢٦:٢٨ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشف أخصائيو التغذية عن 5 أنماط شائعة من الأكل قد تمنعك من فقدان الوزن، وتبطل فاعلية الريجيم.

ووفق ما نقله موقع “eat this not that”، فإن أول هذه الأخطاء هو الإفراط في تناول الأكل الصحي.

وأوضح الموقع أن تناول الأطعمة الصحية مثل المكسرات والحمص والأفوكادو أمر جيد جدًا لصحتك، لكنها تحتوي جميعها على دهون صحية.

البروتين الزائد

والخطأ الثاني، وفق المصدر ذاته، هو عدم تناول كمية كافية من البروتين، مثل صدور الدجاج، أو برغر الديك الرومي، أو السمك.

ويتمثل الخطأ الثالث في الإكثار من الزيت عند الطبيخ، إذ يمكن تقليل تناول الزيت عن طريق قياس المقدار الذي تريد استخدامه، من خلال شراء علبة رذاذ زيت لاستخدامها بدلا من سكب الزيت من زجاجة.

أما الخطأ الرابع فهو التباهي بتناول الطعام الغني بالسعرات الحرارية، إذ يجب علينا الاعتدال وتناول الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان والدهون الصحية والفواكه والكثير من الخضراوات.

وأشار الموقع إلى أن الخطأ الخامس هو إضافة بهارات غير صحية، إذ أن ذلك يمكن أن يكون خطأ فادحًا يمنعك من فقدان الوزن.

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الكلمات الدلالية:
البروتين الريجيم السعرات الحرارية الوزن فقدان الوزن

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