«نيوم» تعلن توفر هذه الوظيفة لحملة الثانوية فأعلى.. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة نيوم عن توفر وظيفة شاغرة، لحملة الثانوية العامة فأعلى، للعمل لدى شركائها، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية:

المسمى الوظيفي

– مُمثل مركز الاتصال.

الشروط:

شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس. إجادة اللغة الإنجليزية. مهارات الحاسب الآلي.