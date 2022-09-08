الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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«نيوم» تعلن توفر هذه الوظيفة لحملة الثانوية فأعلى.. رابط التقديم

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«نيوم» تعلن توفر هذه الوظيفة لحملة الثانوية فأعلى.. رابط التقديم

«نيوم» تعلن توفر هذه الوظيفة لحملة الثانوية فأعلى.. رابط التقديم

«نيوم» تعلن توفر هذه الوظيفة لحملة الثانوية فأعلى.. رابط التقديم
٠٨:٣٠:٢٨ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة نيوم عن توفر وظيفة شاغرة، لحملة الثانوية العامة فأعلى، للعمل لدى شركائها، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية:

المسمى الوظيفي

– مُمثل مركز الاتصال.

الشروط:

  1. شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.
  2. إجادة اللغة الإنجليزية.
  3. مهارات الحاسب الآلي.

طبيعة الوظيفة والمهام

  1.  الرد على المكالمات الواردة والرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعميل وطلبات التطبيق.
  2.  إدارة شكاوى العملاء وحلها.
  3.  البحث عن شكاوى العملاء وتحديدها وحلها باستخدام البرامج القابلة للتطبيق.
  4. معالجة الطلبات والنماذج والتطبيق.
  5. استكمال سجلات المكالمات والتقارير.
  6. مهام ومسؤوليات أخرى.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط ( هنا ).

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