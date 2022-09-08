«نيوم» تعلن توفر هذه الوظيفة لحملة الثانوية فأعلى.. رابط التقديم
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أعلنت شركة نيوم عن توفر وظيفة شاغرة، لحملة الثانوية العامة فأعلى، للعمل لدى شركائها، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية:
المسمى الوظيفي
– مُمثل مركز الاتصال.
الشروط:
- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- مهارات الحاسب الآلي.
طبيعة الوظيفة والمهام
- الرد على المكالمات الواردة والرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعميل وطلبات التطبيق.
- إدارة شكاوى العملاء وحلها.
- البحث عن شكاوى العملاء وتحديدها وحلها باستخدام البرامج القابلة للتطبيق.
- معالجة الطلبات والنماذج والتطبيق.
- استكمال سجلات المكالمات والتقارير.
- مهام ومسؤوليات أخرى.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط ( هنا ).
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