رجال ألمع.. تاريخ يمتد لأكثر من 700 عام
تواصل – فريق التحرير:
رجال ألمع، هي قرية تراثية تقع في محافظة رجال ألمع، بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة، وتبعد عن مدينة أبها حوالي 52 كم باتجاه الغرب.
رجال ألمع وسط جبال السروات
يزيد تاريخ بناءها عن 700 سنة، حين كانت القرية نقطة مهمة، حيث كانت تربط بين القادمين من اليمن وبلاد الشام مروراً بمكة المكرمة والمدينة المنورة، الأمر الذي جعلها مركزاً تجارياً هاماً.
والقرية في وادٍ معزول في وسط جبال السروات في منطقة عسير، وهي منطقة محورية بين السهل الساحلي على البحر الأحمر، والذي يعرف بتهامة، والهضبة الوسطى.
من ناحية جغرافية ثقافية، تعتبر منطقة عسير نقطة التقاء ما بين ثقافات جنوب الحجاز والبحر الأحمر من جهة، وثقافات جنوب المملكة -وتمتد حتى اليمن- وشمالها من جهة أخرى.
تاريخ ممتد وحضارات متعاقبة
من الناحية التاريخية، تتبع قرية رجال ألمع إقليم الجنوب العربي، وتقع في نطاقه الحضاري، إذ نشأت في عصر ما قبل التاريخ كمحطة للطرق التجارية البرية والساحلية للسبأيين، وكذلك الرومان والحضارات العربية القديمة الأخرى.
شيدت مبانيها بشكل متلاصق من الحجر، وتتكون من عدة أحياء مثل زُر، الهيامة، المناظر، الحيفة، الكدحة، وعسلة.
اقرأ أيضًا: