رجال ألمع.. تاريخ يمتد لأكثر من 700 عام

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رجال ألمع، هي قرية تراثية تقع في محافظة رجال ألمع، بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة، وتبعد عن مدينة أبها حوالي 52 كم باتجاه الغرب.

رجال ألمع وسط جبال السروات

يزيد تاريخ بناءها عن 700 سنة، حين كانت القرية نقطة مهمة، حيث كانت تربط بين القادمين من اليمن وبلاد الشام مروراً بمكة المكرمة والمدينة المنورة، الأمر الذي جعلها مركزاً تجارياً هاماً.

والقرية في وادٍ معزول في وسط جبال السروات في منطقة عسير، وهي منطقة محورية بين السهل الساحلي على البحر الأحمر، والذي يعرف بتهامة، والهضبة الوسطى.

من ناحية جغرافية ثقافية، تعتبر منطقة عسير نقطة التقاء ما بين ثقافات جنوب الحجاز والبحر الأحمر من جهة، وثقافات جنوب المملكة -وتمتد حتى اليمن- وشمالها من جهة أخرى.

تاريخ ممتد وحضارات متعاقبة

من الناحية التاريخية، تتبع قرية رجال ألمع إقليم الجنوب العربي، وتقع في نطاقه الحضاري، إذ نشأت في عصر ما قبل التاريخ كمحطة للطرق التجارية البرية والساحلية للسبأيين، وكذلك الرومان والحضارات العربية القديمة الأخرى.

شيدت مبانيها بشكل متلاصق من الحجر، وتتكون من عدة أحياء مثل زُر، الهيامة، المناظر، الحيفة، الكدحة، وعسلة.

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عاصمة إمارة كنعانية

تكتسب القرية أهميتها من تاريخها، فلقد كانت عاصمة لإمارة حلي، في عهد موسى الكناني عام 732هـ، مما يجعل عمرها يفوق الـ 700 سنة تقريبا.

وهي عبارة عن مجموعة من الحصون التراثية المبنية من الحجارة، ويتراوح ارتفاعها بين 3 – 7 أدوار بحيث يمثل كل دور وحدة سكنية.

فقد اعتمد أهالي المنطقة هذا التجاور في مساكنهم، إذ كانوا يؤجرون الأدوار لأقاربهم، مما جعل القرية تؤسس أول نظام للشقق بالمنطقة.

معالم رجال ألمع

ومن أبرز الحصون فيها: الرياض، رازح، آل جابر، آل مسمار، آل حواط؛ ولقد اعتبرت القرية بمثابة ثكنة عسكرية، نظراً لتحصينها العالي، وكان الباب الرئيس لكل حصن يتسع لدخول الجمل بحمله.

وتضم قرية رجال ألمع التراثية، مسجدا يتكون من ظلة القبلة وخلفها الصحن الذي سماه أهلها بالـ: “الصوح”، وهو مسقوف من الجهتين الشرقية والغربية.

وشمل المسجد ملحقاً كان يستخدم لعقد الاجتماعات، وضيافة الحجاج والزائرين، ويسمى الملحق بالـ: “المنزالة”؛ وتتكون القرية في عمرانها من شوارع ضيقة وساحات واسعة.