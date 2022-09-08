تنبيه مهم من «التعليم» حول أسعار وجبات المقاصف المدرسية

تواصل – وكالات:

أعلن وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، الدكتور ناصر الشلعان، أنه لم تحدث أي زيادة في أسعار وجبات المقاصف المدرسية، وأن الوزارة تتابع التزام المقاصف بذلك.

وشدد الشلعان على حرص الوزارة على أن تكون أسعار منتجات التغذية في المقاصف المدرسية؛ دون زيادة ووفقًا للعقود الموقعة مع كل المشغلين، وفق ما نقلته عنه صحيفة “عكاظ”.

الاشتراطات الصحية

وقال وكيل وزارة التعليم، إن الوزارة تتابع التزام المقاصف بالاشتراطات الصحية عبر مديري المدارس والموجه الصحي في المدرسة، ومشرفي التغذية في إدارات التعليم بالشراكة مع العاملين في وزارة الصحة.

وكشف المسؤول ذاته أن نسبة من إيرادات المقاصف تُخصص للطلبة ذوي الاحتياجات المادية في شكل وجبات مجانية.

وأضاف أن مؤسسة تكافل الخيرية الموجهة خدماتها للطلبة لديها برنامج باسم «وجبتي» مخصصة للطلاب من أصحاب الاحتياجات المادية.

ووفق المتحدث، فإنه يتم أيضًا تقديم وجبات مجانية من خلال شركة متخصصة في الأغذية للمناطق النائية وبالذات الحدودية منها.

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