الجيش الأوكراني: مقتل 108 جنود روس وتدمير 3 قاذفات صواريخ في ميكولايف

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، عن مقتل ما لا يقل عن 108 جنود روس وتدمير 3 قاذفات صواريخ في ميكولايف.

وأوضح أنه قواته استعادت بلدات عدة من الروس قرب خاركوف، وأن كل الأسباب تدفع للاعتقاد بأن الحرب لن تنتهي هذا العام، مؤكدًا أنه لا يستبعد إمكانية تجدد الهجوم على كييف أو شن هجمات من بيلاروسيا.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن احتمال التوصل إلى حل دبلوماسي في أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة منخفض للغاية.

روسيا تستخدم مراكز فرز لاحتجاز آلاف الأوكرانيين

فيما كشف البيت الأبيض، أن روسيا تستخدم مراكز فرز في شرق أوكرانيا وغرب روسيا لاحتجاز آلاف الأوكرانيين، وأن الكرملين يعتبر عمليات الفرز حاسمة في إطار جهوده لضم المناطق الخاضعة لسيطرته في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن حديث الإعلام الغربي عن شراء موسكو قذائف وصواريخ من كوريا الشمالية مزاعم لتصدير صورة كاذبة وغير صحيحة.

وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: إن القوات الأوكرانية تصوب نيرانها على الوحدات الأكثر هشاشة في محطة زابوروجيا.

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أوروبا بسرعة التوقف عن دعم أوكرانيا بالأسلحة.

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