رابط التقديم لحاملي الثانوية.. أكاديمية الحفر تعلن عن برنامج تدريبي مبتدئ بالتوظيف

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أعلنت أكاديمية الحفر العربية “صدى/ SADA” عن فتح باب التقديم في برنامج صدى المبتدئ بالتوظيف في شركات النفط العالمية.

وتستهدف الأكاديمية العاملة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز، حملة الثانوية، في البرنامج المنفذ بالتعاون مع غرفة عنيزة بمنطقة القصيم.

مسارات التدريب:

– الحفر

– خدمات الحفر



شروط التقديم

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من دول مواطني مجلس التعاون الخليجي.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة (مسار علمي، مسار أدبي، مسار مهني، مسار تجاري).

– أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70.

– الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60 ، ويمكن الدخول عليه عبر الرابط: ( هنا ).

– العمر من 18 إلى 24 سنة.

– لائق طبيًا وجسديًا (عدم وجود أمراض مزمنة او إصابات).

– اللغة الانجليزية: لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP او تحقيق المستوى الثاني على الاقل في اختبار تحديد المستوى في الاكاديمية.

– حالة توكلنا: محصن.



مزايا البرنامج

– راتب شهري

– التدريب المبتدئ بالتوظيف في احدى الشركات النفطية العالمية.

– سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية.

– تأمين طبي.

– الوصول إلى المرافق الترفيهية.

– الزي الرسمي مجاناً.

– توفير الفطور والغداء مجاناً.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.



طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة النموذج على الرابط: ( هنا ).

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