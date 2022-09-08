خدمة اليوم.. 8 خطوات لإضافة ممثل للشخص على دعوى عبر منصة معين

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إضافة ممثل على دعوى عبر منصة معين، حيث أوضح ديوان المظالم أن الخدمة تتيح تقديم طلب إضافة ممثل للشخص الطبيعي أو الاعتيادي في الدعاوى، وفًقًا للإجراءات النظامية، ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة ناظرة الدعوى، وذلك لدى كافة محاكم الديوان، عن طريق عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – ادخل على الرابط الأساسي لنظام معين.

2 – اختر الخدمات القضائية.

3 – أدخل رقم هوية المستخدم وكلمة المرور.

4 – أدخل رمز التحقق المرسل على الجوال المسجل في النظام.

5 – عند نجاح عملية التسجيل تظهر لك الخدمات، اختر منها خدمة (إضافة ممثل على دعوى).

6 – املأ الحقول التالية: المحكمة، رقم الدعوى، عام الدعوى، تاريخ آخر جلسة، ومن ثم اضغط على (التحقق).

7 – بعد ظهور البيانات، اختر الطرف، وأدخل بيانات التمثيل، وأضف المرفقات، واضغط على (تقديم الطلب).

8 – في حال تقديم الطلب بنجاح، ستظهر لكم الرسالة التالية: يمكن متابعة الطلب والإجراء الذي تم عليه من خلال الدخول على (طلباتي).

* المتطلبات:

1 – التسجيل في منصة معين.

2 – رقم الهوية.

3 – كلمة المرور.

4 – رمز الدخول.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم ” 920000553 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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