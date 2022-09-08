الأمم المتحدة: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم جراء كورونا

تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب وباء كورونا.

جاء ذلك في نبأ عاجل تناقلته وكالات أنباء عالمية، دون مزيد من التفاصيل على الفور.

ويأتي الإعلان الأممي غداة إفصاح منظمة الصحة العالمية عن أن حالات الإصابات والوفيات بكوفيد 19 على مستوى العالم انخفض بنسبة 80%.

خسائر كبيرة

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الجائحة لازالت تتطور ولم تنته بعد، مبيناً أن المنظمة ستصدر إرشادات جديدة خلال أيّام تحدد الإجراءات الواجب على الحكومات اتخاذها للحد من انتشار العدوى والتعايش والتكيف مع تطوراتها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت مؤخرا من أن طفرات حديثة للوباء قد تظهر في الأسابيع المقبلة بعد نهاية فصل الصيف.

ومؤخرا، كشفت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، أن مجموع الخسائر الاقتصادية المتراكمة المتوقعة التي تسبب وسيتسبب بها الوباء على مدى خمس سنوات سيبلغ حوالى 14 تريليون دولار حتى نهاية العام 2024.

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