“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة، وكذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38 كيلو متر في الساعة تصل إلى 46 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط.

فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10- 30 كيلو متر في الساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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