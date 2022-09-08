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تعرف على موعد إطلاق نظام تشغيل iOS16 رسمياً
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تعرف على موعد إطلاق نظام تشغيل iOS16 رسمياً

تعرف على موعد إطلاق نظام تشغيل iOS16 رسمياً

تعرف على موعد إطلاق نظام تشغيل iOS16 رسمياً
٠٣:٠١:٥١ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، عن الموعد الرسمي إطلاق تحديث iOS16 لأجهزة آيفون.

وقال الرشيد، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تحديث النظام iOS16 سوف يتوفر رسمياً للكل يوم الاثنين تاريخ 12 سبتمبر  الجاري”.

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني سعد الضاوي عن ميزة جديدة قادمة في إصدار ios16 والذي يمن المتوقع أن تطرحه شركة أبل خلال يومين.

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تحويل الصوت إلى «نص».. ميزة جديدة في إصدار ios16 قريباً (فيديو)

وقال الضاوي، في مقطع فيديو نشره عبر “تويتر”، موضحا من خلاله طبيعة هذه الميزة، إنه يمكن بدون تحميل أي تطبيقات جعل الجهاز يسمع أي فيديو أو صوت في تطبيق ويحول لك الصوت إلى نص مكتوب”.

وأضاف أن الميزة الجديدة في إصدار ios16 تدعم حالياً اللغة الإنجليزية وقريباً أكيد شركة أبل سوف تدعم اللغة العربية فيها”.

ويؤكد خبراء التقنية أهمية ميزة تحويل النص إلى صوت مكتوب خاصة للطلبة والمعلمين لتحويل المحاضرات إلى نصوص مكتوبة تساعد في تسهيل وتيسير عمليات استذكار الدروس.

الكلمات الدلالية:
ios16 أجهزة الآيفون الآيفون نظام تشغيل iOS16

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