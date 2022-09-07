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الحالة الرابعة خلال أسبوع.. طفل يمني ينهي حياته بهذه الطريقة
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الحالة الرابعة خلال أسبوع.. طفل يمني ينهي حياته بهذه الطريقة

الحالة الرابعة خلال أسبوع.. طفل يمني ينهي حياته بهذه الطريقة

الحالة الرابعة خلال أسبوع.. طفل يمني ينهي حياته بهذه الطريقة
٠٢:٥٨:١٠ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قام طفل يمني بإنهاء حياته بطريقة غير متوقعة بإحدى البلدات بمحافظة إب، مع تزايد ضحايا حوادث إنهاء الحياة المشابهة بشكل لافت في المحافظة الواقعة وسط البلاد.

وقال سكان المنطقة التي يسكن بها الطفل اليمني: إن “طفلا يدعى “م.أ” من أبناء قرية “المعزبة” بمنطقة “صهبان” في مديرية ريف إب، ويبلغ من العمر ١٢ عاما، أقدم على إنهاء حياته عن طريق إطلاقه النار من بندقية على قلبه، ليتوفى على الفور”.

وأشار سكان المنطقة إلى أن ظروفا غامضة تلف الحادثة، في الوقت الذي قام الطفل بوضع هاتف يوثق عملية تخلصه من حياته، في مشهد مرعب ووحشي.

وتعد هذه الحادثة هي الرابعة خلال أسبوع، حيث سجلت ثلاث حوادث مشابهة في عدد من مديريات المحافظة.

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طفل يمني طفل ينهي حياته محافظة إب مشهد مرعب

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