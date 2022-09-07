لسبب غير متوقع.. «البنتاجون» توقف قبول طائرات إف-35

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، التوقف عن قبول طائرات إف-35 الجديدة، بعد أن اكتشفت أن مغناطيسا مستخدما في محرك المقاتلة الشبح مصنوع من مواد غير مصرح بها من الصين.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون راسل جويميري أن نتائح التحقيق خلصت إلى أن سبيكة في مضخة التزييت بالمحرك لا تمتثل لقوانين المشتريات الأمريكية التي تحظر المحتوى الصيني غير المصرح به.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن المغناطيس الذي تم اكتشافه لا ينقل المعلومات أو يلحق ضررا بالطائرات، وأنه لا توجد مخاطر.

في سياق متصل، أوضحت شركة لوكهيد مارتن، التي تصنع هذا الطراز من الطائرات المقاتلة، “المشكلة تتعلق بمغناطيس في الآلة التوربينية في إف-35 التي تصنعها شركة هانيويل من مواد منها الكوبالت وسبائك السماريوم”.