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شاهد.. أكبر صفقة لشراء التمور بمهرجان الأفلاج
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شاهد.. أكبر صفقة لشراء التمور بمهرجان الأفلاج

شاهد.. أكبر صفقة لشراء التمور بمهرجان الأفلاج

شاهد.. أكبر صفقة لشراء التمور بمهرجان الأفلاج
٠١:٤٨:٤٤ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

شهد مهرجان الأفلاج للتمور عروضا ورواجا لنوعيات فاخرة من التمور، حيث حرص المشاركون على إبراز معروضات التمور ومشاركة الشباب في عمليات البيع والشراء.

وحرص زيد عبد الحميد الحليبي، شيخ التمور بالأحساء، على زيارة معرض الأفلاج للتمور؛ لتشجيع المشاركين، خاصة الشباب منهم.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أتم الحليبي صفقة كبيرة اليوم بشرائه 100 كرتون خلاص فاخر بـ 450 ريال للكرتون، من انتاج مزرعة العاصمية بالصغو لصاحبها مالك بن مسعود الحقباني.

وكان الدكتور أحمد العلم، محافظ الأفلاج، قد دشن مساء أمس الأربعاء انطلاقة مهرجان الأفلاج للتمور ، واطلع على العديد من معروضات التمور ومشاركة الشباب في عمليات البيع والشراء.

كما وصل شيخ تجار التمور بالأحساء الشيخ عبدالحميد الحليبي بصحبة أحد تجار التمور بالكويت إلى الأفلاج لزيارة المهرجان، والاطلاع على عروض مزارعي المنطقة.

الكلمات الدلالية:
عبدالحميد الحليبي محافظ الأفلاج محافظة الأحساء مهرجان الأفلاج مهرجان التمور

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