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الإطاحة بـ 3 مقيمين سرقوا محل تجاري بحيلة صادمة
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الإطاحة بـ 3 مقيمين سرقوا محل تجاري بحيلة صادمة

الإطاحة بـ 3 مقيمين سرقوا محل تجاري بحيلة صادمة

الإطاحة بـ 3 مقيمين سرقوا محل تجاري بحيلة صادمة
١٢:٣٥:٠٠ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من إلقاء القبض على مقيمين، سرقوا محل تجاري بطريقة خبيثة.

وحسب بيان الأمن العام على “تويتر”، قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية لدخولهم محل تجاري خلسة في أحد أحياء مدينة الرياض والاختباء في داخله حتى خروج الموظفين وإغلاقه وسرقة (26) جهازًا متنقلًا منه (تم استرداد 21 جهازًا).

أكد البيان أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية سرقة شرطة الرياض محل تجاري مقيمين

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