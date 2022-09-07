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دوريات الأمن تطيح بمواطنين ومقيم مخالف بحوزتهم مواد مخدرة
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دوريات الأمن تطيح بمواطنين ومقيم مخالف بحوزتهم مواد مخدرة

دوريات الأمن تطيح بمواطنين ومقيم مخالف بحوزتهم مواد مخدرة

دوريات الأمن تطيح بمواطنين ومقيم مخالف بحوزتهم مواد مخدرة
١٢:١٣:٠٣ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الفلسطينية ومواطنين بحوزتهم (128.5) جرام من مادة الشبو المخدر.

وحسب بيان الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد تم ضبط معهم أيضًا مادة الحشيش المخدر و (194) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و (16) هاتفًا متنقلًا وجهازا حاسوب.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
الأمن الشرطة جدة مخدرات

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