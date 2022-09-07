احتجاجات ومظاهرات أمام منزل وزير العدل في لبنان.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تظاهر العشرات من أهالي ضحايا انفجار ​مرفأ بيروت، ونظموا وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري​، اعتراضا على تعيين محقق عدلي رديف في ملف المرفأ.

وأظهر مقطع فيديو متداول، دخول المحتجين إلى المبنى الذي يسكن فيه الوزير، وصعدوا إلى الطابق الذي يقطن فيه وقرعوا على بابه مطالبين بخروجه.

في سياق متصل، وصل عناصر من قوى الأمن لضبط الوضع، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية أمام مقر وزير العدل.

يشار إلى أن الأهالي كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام ​قصر العدل​ صباحا للسبب نفسه، ووافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان على اقتراح الخوري، بتعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت.

ويتولى المحقق العدلي الرديف، مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين في القضية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة من سياسيين ملاحقين في الملف يطالبون بتنحيته عن القضية.