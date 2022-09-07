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قادمة من أوروبا.. مصر تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود
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قادمة من أوروبا.. مصر تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

قادمة من أوروبا.. مصر تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

قادمة من أوروبا.. مصر تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود
١٢:٠٥:١٧ ص، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود، قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنه في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائى فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت الوزارة، أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوربية والمترددين عليها.

وأكدت أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

الكلمات الدلالية:
أوروبا المطار جدري القرود مصر

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