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تعميم من إدارة تعليم مكة على كافة المدارس بعدم إلزام الطلاب بهذا الأمر
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تعميم من إدارة تعليم مكة على كافة المدارس بعدم إلزام الطلاب بهذا الأمر

تعميم من إدارة تعليم مكة على كافة المدارس بعدم إلزام الطلاب بهذا الأمر

تعميم من إدارة تعليم مكة على كافة المدارس بعدم إلزام الطلاب بهذا الأمر
١١:٥٢:٤٣ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، تعميمًا على كافة المدارس بعدم إلزام الطلاب والطالبات بطباعة أو تصوير المقررات الإلكترونية الموجودة على منصة مدرستي.

وأوضح التعميم، الذي أصدره المدير العام الدكتور أحمد الزائدي، أن ذلك لكونها مقررات معيارية تفاعلية خلال العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ.

كما أكد، على تمكين المعلمين والمعلمات من إعداد الدروس إلكترونيا عبر المنصة بديلا عن الإعداد الكتابي، مع التنبيه على أهمية المتابعة من قبل مديري ومديرات المدارس والمشرفين التربويين والمشرفات.

وتضمن التعميم، التأكيد على أهمية اكتمال الجدول المدرسي على منصة مدرستي، وربط جميع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بالفصول الدراسية في المنصة.

كما تضمنت الإجراءات أهمية الدخول اليومي على المنصة من قبل المعلمين والمعلمات، وتنفيذ المهمات المطلوبة منهم المتمثلة في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات، على أن يتابع المشرفون والمشرفات تفعيل أعمال المنصة خلال زياراتهم الإشرافية للمدارس.

الكلمات الدلالية:
تعليم مكة تعميم عام طباعة المقررات مدارس مكة

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