تعرف على مواصفات كاميرا هاتف أيفون الجديد iphone 14

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أعلنت شركة أبل الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق هاتفها الجديد “iphone 14” وبعض أجهزتها الأخرى، في مؤتمرها السنوي في ولاية كاليفورنيا.

ونشر الخبير التقني عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بعض مواصفات كاميرات هاتف آيفون الجديد موضحا أنه تم ترقية جديدة للكاميرا الواسعة مع مستشعر أكبر والمزيد من التركيز.

وأضاف أن مواصفات كاميرات الهاتف الجديد تشمل التالي:

– تحسن 3 مرات في الصور ذات الإضاءة المنخفضة.

– عدسة أكثر وضوحًا مع مزيد من التفاصيل وعدسة ماكرو أفضل.

– أداء الإضاءة المنخفضة أفضل لجميع عدسات الكاميرا الثلاث بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية.