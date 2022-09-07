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التعليم: سيتم إحالة الطالب للقضاء في حالة ثبوت إساءته للدين الإسلامي

التعليم: سيتم إحالة الطالب للقضاء في حالة ثبوت إساءته للدين الإسلامي

التعليم: سيتم إحالة الطالب للقضاء في حالة ثبوت إساءته للدين الإسلامي
١٠:٤٦:٢٠ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم إحالة الطالب إلى القضاء حال تضمنت ورقة الإجابة إساءة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) أو صحابته الكرام رضوان الله عليهم.

وحسب مذكرة للوزارة، أكدت “التعليم”، أنه إذا تضمنت ورقة إجابة الطالب إساءة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) أو صحابته الكرام أو قدحاً في الدين الإسلامي وإذا تأكد ذلك، يلغى اختبار الطالب في تلك المادة أو المواد التي تضمنت ذلك، ويعدّ راسباً في ذلك العام، ويحال أمره إلى القضاء الشرعي.

وأوضحت الوزارة- حسب عكاظ-  في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب للعام الحالي ١٤٤٤هـ، أنه إذا تضمنت ورقة الإجابة عبارات مسيئة غير ما ذكر في الحالة السابقة، يحرر محضر بذلك، ويستدعى ولي أمره ويبلّغ بمضمونه، ويؤخذ عليه تعهد دون إلغاء الاختبار، ويحوّل الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي لدراسة حالته إذا احتاج الأمر لذلك وفقاً لقواعد السلوك.

وشدّدت المذكرة، على أنه إذا قام الطالب بأي عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالنظام في القاعة مثل إحداث فوضى، أو التطاول على أحد المسؤولين بكلام غير لائق، فيحرر محضر بذلك، يعتمده مدير المدرسة مع تحديد نوع المخالفة، وتطبيق ما نصت عليه قواعد السلوك حسب نوع المخالفة من قبل لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة، وإذا كان الطالب دارساً ليلياً أو بنظام المنازل فيتم إلغاء اختباره وإحالة أمره إلى الجهات المختصة، وتبلّغ جهة عمله بتصرفه خطياً.

ولفتت المذكرة إلى أنه في حال التعديل في ورقة إجابة الطالب يعدّ محضر من قبل اللجنة الإدارية، ويعتمد من قبل مدير المدرسة ومشرف الاختبارات، ويحقق مع المتسبب ويطبّق بحقه ما نصت عليه لائحة تأديب الموظفين، وإذا ثبت أن للطالب صلة بذلك تلغى درجة اختباره.

الكلمات الدلالية:
الإساءة للدين التعليم القضاء طالب وزارة التعليم

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