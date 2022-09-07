«اوزنها صح».. نصائح مهمة للحد من الهدر في الغذاء بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

وجه البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة نصائح مهمة للوقاية من مشكلة هدر الطعام، وتأكيداً على أهمية حفظ النعمة.

وقال البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر، في تغريدة عبر “تويتر” إن الالتزام بالتنويع الغذائي بقدر الحاجة يحد من الهدر”.

وأطلق البرنامج حملة “اوزنها صح”، مؤكداً على أهمية التنويع في الغذاء وتحديد الاحتياجات بدقة لتفادي مشاكل هدر الغذاء، وتأكيدا على أهمية حفظ الأطعمة، وشراء احتياجات الأسرة حسب احتياجاتها ومتطلباتها.