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«اوزنها صح».. نصائح مهمة للحد من الهدر في الغذاء بالمملكة

«اوزنها صح».. نصائح مهمة للحد من الهدر في الغذاء بالمملكة

«اوزنها صح».. نصائح مهمة للحد من الهدر في الغذاء بالمملكة
١١:١١:٢٧ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة نصائح مهمة للوقاية من مشكلة هدر الطعام، وتأكيداً على أهمية حفظ النعمة.

وقال البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر، في تغريدة عبر “تويتر” إن الالتزام بالتنويع الغذائي بقدر الحاجة يحد من الهدر”.

وأطلق البرنامج حملة “اوزنها صح”، مؤكداً على أهمية التنويع في الغذاء وتحديد الاحتياجات بدقة لتفادي مشاكل هدر الغذاء، وتأكيدا على أهمية حفظ الأطعمة، وشراء احتياجات الأسرة حسب احتياجاتها ومتطلباتها.

الكلمات الدلالية:
أوزنها صح الحد من هدر الغذاء المملكة هدر الغذاء

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