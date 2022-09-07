التقطته الكاميرات.. فيديو يوثق قتل مواطن لمقيم في طريق عام «الجريمة كاملة»

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الداخلية عبر حساب “سناب الداخلية”، فيديو يوثق لحظة مهاجمة مواطن لأحد المقيمين السوريين وقتله في الشارع، والذي أعلنت شرطة الرياض ضبطه مساء اليوم الأربعاء.

وأظهر الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة، قيام شاب بمهاجمة رجل داخل شاحنة، وبعد لحظات من صعود المواطن إلى داخل الشاحنة ظهر المقيم السوري وهو يهرول من الناحية الأخرى، وبعد أن خطى عدة خطوات سقط على الأرض غارقًا في دمائه بينما أكمل عليه الشاب الطعنات حتى الموت.

وأعلن الأمن العام عن تمكن دوريات الأمن بمنطقة الرياض من ضبط مواطن طعن مقيم من الجنسية السورية بسلاح أبيض.

وحسب بيان الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية السورية للطعن بسلاح أبيض من مواطن إثر خلاف بينهما ما أدى إلى وفاته”.

وتابع :” وجرى القبض على الجاني، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”.