5 عوامل تسهم في ارتقاء القطاع غير الربحي وترسيخ دعائم نموه المستدام
تواصل – فريق التحرير:
حدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعض العوامل التي يمكن أن تسهم بمشيئة الله، في الارتقاء بالقطاع غير الربحي وترسيخ دعائم نموه المستدام.
وتشمل هذه العوامل:
وقال المركز، في تغريدة عبر “تويتر”: “إسهامات نوعية لتمكين القطاع وإثراء المشهد غير الربحي ومنها:
– إقامة البرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص
– تشجيع البحوث والدراسات والإحصاءات ذات الصلة بالقطاع
– إنشاء قاعدة بيانات القطاع وكافة كياناته
– تنظيم احتياجات وأولويات القطاع
– الإشراف على الدعم المادي لمنظمات القطاع
أدوارٌ شمولية تسهم بارتقاء القطاع غير الربحي وترسيخ دعائم نموه المستدام pic.twitter.com/R6v3OB7s2t
— المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (@ncnp_sa) August 31, 2022