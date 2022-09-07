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«باغتها بسكينة أثناء وقوفها في المطبخ».. تفاصيل مقتل معلمة على يد زوجها بجدة
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«باغتها بسكينة أثناء وقوفها في المطبخ».. تفاصيل مقتل معلمة على يد زوجها بجدة

«باغتها بسكينة أثناء وقوفها في المطبخ».. تفاصيل مقتل معلمة على يد زوجها بجدة

«باغتها بسكينة أثناء وقوفها في المطبخ».. تفاصيل مقتل معلمة على يد زوجها بجدة
١٠:٤٩:٠٣ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أنهى رجل في الخمسين من عمره حياة زوجته طعنا بالسكين في حي الصفا وسط جدة، في الوقت الذي تداول فيه نشطاء هاشتاق على “تويتر” للقصاص منه.

واعترف الزوج القاتل بما أقدم عليه، قائلا للأجهزة الأمنية إنه لم يقصد قتل زوجته بل إخافتها وجرحها!، وفقا لـ “عكاظ”.

وطبقاً للاعترافات الأولية، فإن القاتل استخدم سكين مطبخ في فعلته، مؤكدًا أنه دخل المطبخ ليجد زوجته مشغولة بالجوال ‏فما كان منه إلا طعنها بقصد إخافتها وجرحها لا قتلها.

لم يتركها قبل التأكد من موتها

وكشفت ‏المعاينة الأولية للحادثة وقوعها داخل منزل الأسرة بحي الصفا وتلقى جسد ‏الضحية -التي تعمل معلمة- عدة طعنات مميتة، ‏ولم يتركها زوجها إلا بعد أن تأكد من موتها.

وتقدم الزوج ببلاغ للأجهزة الأمنية بما فعله بحق زوجته الخمسينية ‏وأطفاله الأربعة.

ووقفت الأجهزة الأمنية في شرطة النزهة على مسرح الجريمة والتحفظ على أداة القتل وكافة الأدلة والقرائن وإحالة الملف إلى النيابة العامة.

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الكلمات الدلالية:
تويتر جدة حي الصفا سكين مقتل معلمة

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