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في بث مباشر.. طبيب سعودي يجري عملية جراحية لطفل «الأولى من نوعها بمصر»
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في بث مباشر.. طبيب سعودي يجري عملية جراحية لطفل «الأولى من نوعها بمصر»

في بث مباشر.. طبيب سعودي يجري عملية جراحية لطفل «الأولى من نوعها بمصر»

في بث مباشر.. طبيب سعودي يجري عملية جراحية لطفل «الأولى من نوعها بمصر»
٠٩:٣٦:٣٢ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

أجرى أستاذ واستشاري المسالك البولية للأطفال في كلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور حمدان الحازمي، عملية زراعة حالبين بالمنظار الجراحي البطني من داخل المثانة، كأول عملية تجرى في مصر، وذلك على هامش ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر (37) لقسم المسالك البولية بجامعة طنطا بمصر.

وقال البروفيسور حمدان الحازمي، إن هذه العملية تعد من العمليات الدقيقة، حيث بدأ إجراؤها في المملكة عام 2017م، وهذه العملية تجرى لأول مرة في جمهورية مصر العربية، وتم نقلها في بث مباشر للمشاركين في ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر.

وأشار الحازمي إلى أنه تم استخدام المنظار الجراحي البطني من داخل المثانة وتتميز عمليات المنظار مقارنة بالشق الجراحي بفتحات صغيرة جداً وبدقتها ومستوى الوضوح، بالإضافة إلى قلة الإحساس بالألم والحاجة إلى مسكنات قوية مع السرعة في فترة النقاهة بعد العملية وقصر الإقامة في المستشفى، وغالباً تختفي الندب الجراحية في مكان العملية مع مرور الوقت، مع نسبة نجاح عالية تصل إلى 95 %.

وأعرب الدكتور الحازمي، عن اعتزازه لما وصل إليه أبناء المملكة من تميز في مختلف المجالات، وهذه نتاج النظرة الطموحة والرؤية الإستراتيجية للقيادة المتمثلة برؤية المملكة 2030 وحرصها على دعم قطاع التعليم الصحي والخدمات الطيبة والعمل على مشروعات صحية تستوعب احتياجات الوطن من المنشآت والكفاءة الطبية.

وبين الحازمي أن المملكة أصبحت من الدول المتقدمة في تقديم الخدمات الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

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